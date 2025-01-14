Селиваненко: Фонсека превзошёл Рублёва практически по всем показателям

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко заявил, что поражение россиянина Андрея Рублёва в первом круге Australian Open — 2025 от бразильца Жоао Фонсеки не стало неожиданностью.

«Если рассматривать матч между Рублёвым и Фонсекой как встречу игрока мировой десятки и вышедшего из отборочных новичка, конечно, поражение Андрея — неожиданность. А те, кто следил за Жоао Фонсекой в последнее время, вполне могли предположить, что подобная победа придёт достаточно скоро. Надо отдать должное Фонсеке, ведь он превзошёл Андрея практически по всем показателям, прежде всего — в скорости», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.