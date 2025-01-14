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Селиваненко: Фонсека превзошёл Рублёва практически по всем показателям

Селиваненко: Фонсека превзошёл Рублёва практически по всем показателям
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко заявил, что поражение россиянина Андрея Рублёва в первом круге Australian Open — 2025 от бразильца Жоао Фонсеки не стало неожиданностью.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Если рассматривать матч между Рублёвым и Фонсекой как встречу игрока мировой десятки и вышедшего из отборочных новичка, конечно, поражение Андрея — неожиданность. А те, кто следил за Жоао Фонсекой в последнее время, вполне могли предположить, что подобная победа придёт достаточно скоро. Надо отдать должное Фонсеке, ведь он превзошёл Андрея практически по всем показателям, прежде всего — в скорости», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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