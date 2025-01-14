Фонсека, обыграв Рублёва, повторил достижение самого Андрея восьмилетней давности
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112-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека, обыграв девятого номера мирового рейтинга россиянина Андрея Рублёва в первом круге Australian Open — 2025 (7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5)), стал первым тинейджером, одержавшим победу над игроком из топ-10 на турнире «Большого шлема» без потери сета с 2017 года.
Примечательно, что последним, кому это удавалось, был сам Рублёв, в 2017 году обыгравший болгарского теннисиста Григора Димитрова на US Open.
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
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112
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Жоао Фонсека сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который в первом раунде одолел титулованного швейцарца Стэна Вавринку.
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