Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фонсека, обыграв Рублёва, повторил достижение самого Андрея восьмилетней давности

Фонсека, обыграв Рублёва, повторил достижение самого Андрея восьмилетней давности
Комментарии

112-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека, обыграв девятого номера мирового рейтинга россиянина Андрея Рублёва в первом круге Australian Open — 2025 (7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5)), стал первым тинейджером, одержавшим победу над игроком из топ-10 на турнире «Большого шлема» без потери сета с 2017 года.

Примечательно, что последним, кому это удавалось, был сам Рублёв, в 2017 году обыгравший болгарского теннисиста Григора Димитрова на US Open.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Жоао Фонсека сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который в первом раунде одолел титулованного швейцарца Стэна Вавринку.

Материалы по теме
Камельзон — Рублёву: едешь в Австралию — готовься, на тебя весь мир будет смотреть
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android