Фонсека, обыграв Рублёва, повторил достижение самого Андрея восьмилетней давности

112-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека, обыграв девятого номера мирового рейтинга россиянина Андрея Рублёва в первом круге Australian Open — 2025 (7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5)), стал первым тинейджером, одержавшим победу над игроком из топ-10 на турнире «Большого шлема» без потери сета с 2017 года.

Примечательно, что последним, кому это удавалось, был сам Рублёв, в 2017 году обыгравший болгарского теннисиста Григора Димитрова на US Open.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Жоао Фонсека сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который в первом раунде одолел титулованного швейцарца Стэна Вавринку.