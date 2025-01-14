Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы с Марреем планировали приехать». Джокович — о прощании с Надалем на Кубке Дэвиса

«Мы с Марреем планировали приехать». Джокович — о прощании с Надалем на Кубке Дэвиса
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович признался, что собирался приехать на церемонию прощания с карьерой 20-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля, но не ожидал раннего поражения сборной Испании в Кубке Дэвиса.

«Я не в курсе точных деталей того, какая должна была быть церемония, но я знаю, что планировалось провести её после полуфинала, если бы Испания туда прошла. Мы с (Энди) Марреем планировали быть там, мы не смогли втиснуть четвертьфинал в наш график, мы были уверены в полуфинале. К сожалению, всё случилось так, как случилось, что уж поделать?» — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Материалы по теме
«Надеюсь, людям понравится». Надаль высказался о том, что Netflix выпустит про него сериал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android