«Мы с Марреем планировали приехать». Джокович — о прощании с Надалем на Кубке Дэвиса

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович признался, что собирался приехать на церемонию прощания с карьерой 20-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля, но не ожидал раннего поражения сборной Испании в Кубке Дэвиса.

«Я не в курсе точных деталей того, какая должна была быть церемония, но я знаю, что планировалось провести её после полуфинала, если бы Испания туда прошла. Мы с (Энди) Марреем планировали быть там, мы не смогли втиснуть четвертьфинал в наш график, мы были уверены в полуфинале. К сожалению, всё случилось так, как случилось, что уж поделать?» — приводит слова Джоковича Tennis Majors.