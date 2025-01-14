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Андрей Ольховский объяснил поражение Рублёва от Фонсеки в первом круге Australian Open

Андрей Ольховский объяснил поражение Рублёва от Фонсеки в первом круге Australian Open
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении девятой ракетки мира Андрея Рублёва в матче первого раунда Australian Open — 2025 с 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой (112-й номер рейтинга ATP) — 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Матч Рублёва и Фонсеки неожиданный, но не в плане результата, а по сетам и игре. Действительно, Жоао грозный соперник, многие предполагали тяжёлый матч. Но никто не думал, что будет так легко по счёту. Конечно, внутри сетов не было легко.

Андрей немного зажался, допустил нехарактерные для себя ошибки и немного суетился. Фонсека использовал слабые стороны Рублёва — часто атаковал с приёмом подачи. Он читал первую подачу и отвечал очень остро, часто атаковал со второй подачи, что не является сильной стороной Андрея. А Рублёв никак не мог поднимать мяч с приёмов — очень часто ошибался. Андрей немного не оправдал ожидания. Думаю, команда сделает выводы, а Андрей в дальнейшем будет показывать теннис, который мы ждём от него в течение сезона», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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Новости. Теннис
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