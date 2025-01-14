Жоао Фонсека: не оказывал на себя давления и не думал, что играю с теннисистом топ-10

112-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в первом круге Australian Open — 2025.

«Я наслаждался каждым моментом на этом великолепном корте, впервые играю на таком большом стадионе. Это мой первый матч в основной сетке «Большого шлема», я просто обожаю играть в теннис. Хочу поблагодарить фантастическую публику и особенно всех бразильцев, которые болели за меня.

Я старался сосредоточиться на своей игре, не оказывал на себя слишком большого давления и не думал, что играю с теннисистом из десятки лучших на таком корте. Я просил помощи у публики, мне было весело», — сказал Фонсека в интервью на корте после матча.