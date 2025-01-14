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Жоао Фонсека: не оказывал на себя давления и не думал, что играю с теннисистом топ-10

Жоао Фонсека: не оказывал на себя давления и не думал, что играю с теннисистом топ-10
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112-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в первом круге Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Я наслаждался каждым моментом на этом великолепном корте, впервые играю на таком большом стадионе. Это мой первый матч в основной сетке «Большого шлема», я просто обожаю играть в теннис. Хочу поблагодарить фантастическую публику и особенно всех бразильцев, которые болели за меня.

Я старался сосредоточиться на своей игре, не оказывал на себя слишком большого давления и не думал, что играю с теннисистом из десятки лучших на таком корте. Я просил помощи у публики, мне было весело», — сказал Фонсека в интервью на корте после матча.

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