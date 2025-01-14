Жоао Фонсека: не оказывал на себя давления и не думал, что играю с теннисистом топ-10
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112-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в первом круге Australian Open — 2025.
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
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112
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Я наслаждался каждым моментом на этом великолепном корте, впервые играю на таком большом стадионе. Это мой первый матч в основной сетке «Большого шлема», я просто обожаю играть в теннис. Хочу поблагодарить фантастическую публику и особенно всех бразильцев, которые болели за меня.
Я старался сосредоточиться на своей игре, не оказывал на себя слишком большого давления и не думал, что играю с теннисистом из десятки лучших на таком корте. Я просил помощи у публики, мне было весело», — сказал Фонсека в интервью на корте после матча.
Комментарии
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