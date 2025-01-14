«Я неплох». 18-летний Фонсека — о победе над Рублёвым на Australian Open — 2025

Победитель юниорского турнира «Большого шлема», победитель трёх турниров ATP Challenger в одиночном разряде, 118-я ракетка мира, 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека поделился мнением о победе в первом круге Australian Open — 2025 над девятой ракеткой мира, российским теннисистом Андреем Рублёвым (7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5)).

— Тебе 18 лет. Ты только что обыграл девятую ракетку мира.

— Уххх… Думаю, я неплох, — сказал Фонсека в послематчевом интервью.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Жоао Фонсека сыграет с 55-й ракеткой мира, итальянцем Лоренцо Сонего. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.