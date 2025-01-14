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«Я неплох». 18-летний Фонсека — о победе над Рублёвым на Australian Open — 2025

«Я неплох». 18-летний Фонсека — о победе над Рублёвым на Australian Open — 2025
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Победитель юниорского турнира «Большого шлема», победитель трёх турниров ATP Challenger в одиночном разряде, 118-я ракетка мира, 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека поделился мнением о победе в первом круге Australian Open — 2025 над девятой ракеткой мира, российским теннисистом Андреем Рублёвым (7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5)).

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

— Тебе 18 лет. Ты только что обыграл девятую ракетку мира.
— Уххх… Думаю, я неплох, — сказал Фонсека в послематчевом интервью.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Жоао Фонсека сыграет с 55-й ракеткой мира, итальянцем Лоренцо Сонего. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.

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