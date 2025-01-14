Вероника Кудерметова выиграла матч на «Шлеме» впервые с 2023 года

75-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла матч на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде впервые с 2023 года. В первом круге Australian Open — 2025 она разгромила австралийку Оливию Гадеки со счётом 6:1, 6:1.

Кудерметова не могла одержать победу на протяжении пяти турниров «Большого шлема» подряд, начиная с Уимблдона-2023, где дошла до второго круга. Лучшим результатом Вероники на мэйджорах в карьере является выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2022.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Вероника Кудерметова сыграет с 22-й сеяной соревнований британкой Кэти Бултер.