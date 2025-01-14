«Жаль, что меня там не было». Новак Джокович — о церемонии прощания с Рафаэлем Надалем

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что сожалеет о пропуске церемонии прощания с карьерой 20-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля.

«Я видел видео (церемонии). Не знаю, может быть, Рафа не хотел поднимать слишком много шума, чтобы не беспокоить другие команды, матчи… Я не знаю, честно говоря, но мне жаль, что меня там не было.

Если хотите знать моё мнение, церемония была проведена не так, как надо. Вероятно, сам Рафа не был уверен, будет ли он играть или нет, сможет ли он сыграть ещё, а может быть, было уже слишком поздно делать что-то большее. Я не знаю, правда, всё возможно», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.