Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Жаль, что меня там не было». Новак Джокович — о церемонии прощания с Рафаэлем Надалем

«Жаль, что меня там не было». Новак Джокович — о церемонии прощания с Рафаэлем Надалем
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что сожалеет о пропуске церемонии прощания с карьерой 20-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля.

«Я видел видео (церемонии). Не знаю, может быть, Рафа не хотел поднимать слишком много шума, чтобы не беспокоить другие команды, матчи… Я не знаю, честно говоря, но мне жаль, что меня там не было.

Если хотите знать моё мнение, церемония была проведена не так, как надо. Вероятно, сам Рафа не был уверен, будет ли он играть или нет, сможет ли он сыграть ещё, а может быть, было уже слишком поздно делать что-то большее. Я не знаю, правда, всё возможно», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Материалы по теме
«Он съест вас заживо». Джокович рассказал, что Надаль всегда был самым пугающим игроком
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android