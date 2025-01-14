«Запомните это имя». Пресс-служба ATP — о триумфе Фонсеки с Рублёвым

Победитель юниорского турнира «Большого шлема», победитель трёх турниров ATP Challenger в одиночном разряде, 118-я ракетка мира, 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека победил в первом круге Australian Open — 2025 девятую ракетку мира, российского теннисиста Андрея Рублёва.

«Запомните это имя! 18-летний Жоао Фонсека нокаутирует Андрея Рублёва, посеянного под номером 9, в своём дебютном матче «Большого шлема», — комментирует победу бразильца пресс-служба ATP.

16 января во втором круге Открытого чемпионата Австралии Жоао Фонсека сыграет с 55-й ракеткой мира, итальянцем Лоренцо Сонего. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.