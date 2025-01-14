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Петрова: Медведев недооценил своего соперника, Самрей ввёл Даню в ступор

Петрова: Медведев недооценил своего соперника, Самрей ввёл Даню в ступор
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Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде Надежда Петрова считает, что российский теннисист Даниил Медведев недооценил своего соперника по первому кругу Australian Open — 2025, 418-го номера рейтинга АТР тайца Касидита Самрея.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1 2
6 		4 3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«На первых стадиях могут возникнуть сложности у любого теннисиста. Играть против низкорейтингового соперника сложно, ведь ты его не знаешь, а уже в матче стараешься под него подстроиться. Складывалось такое впечатление, что Даня немного недооценил своего соперника, который сыграл в свой лучший теннис. Он использовал большое количество укороченных ударов, что ввело Даню в некий ступор. Медведев не мог определиться с тактикой.

Однако опыт и уверенность в своих силах сыграли свою роль. Даня неоднократно доказывал это, трижды доходя до финала на этом турнире. В итоге он нашёл ответ на сегодняшний матч и смог выиграть в пяти сетах. С одной стороны, хорошо, что матч получился таким длительным: на ранних стадиях лучше понервничать и найти ключи к сопернику. Это помогает собраться в следующих играх, чтобы не доводить до критической. Ты начинаешь играть более собранно и уверенно», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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