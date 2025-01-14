Петрова: Медведев недооценил своего соперника, Самрей ввёл Даню в ступор

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде Надежда Петрова считает, что российский теннисист Даниил Медведев недооценил своего соперника по первому кругу Australian Open — 2025, 418-го номера рейтинга АТР тайца Касидита Самрея.
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«На первых стадиях могут возникнуть сложности у любого теннисиста. Играть против низкорейтингового соперника сложно, ведь ты его не знаешь, а уже в матче стараешься под него подстроиться. Складывалось такое впечатление, что Даня немного недооценил своего соперника, который сыграл в свой лучший теннис. Он использовал большое количество укороченных ударов, что ввело Даню в некий ступор. Медведев не мог определиться с тактикой.
Однако опыт и уверенность в своих силах сыграли свою роль. Даня неоднократно доказывал это, трижды доходя до финала на этом турнире. В итоге он нашёл ответ на сегодняшний матч и смог выиграть в пяти сетах. С одной стороны, хорошо, что матч получился таким длительным: на ранних стадиях лучше понервничать и найти ключи к сопернику. Это помогает собраться в следующих играх, чтобы не доводить до критической. Ты начинаешь играть более собранно и уверенно», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 14 января 2025
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