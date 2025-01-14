Чесноков — о Фонсеке: звезда родилась! Удивлюсь, если к концу года он не будет в топ-20

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высоко оценил уровень игры 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки, который обыграл россиянина Андрея Рублёва в первом круге Australian Open — 2025.
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«Звезда появилась! Я увидел, как играет Фонсека, в начале 2024 года. В 17 лет у него уже пошли результаты. За год он окреп, заматерел. Сейчас у него есть всё: подача, мощнейшая игра с отскока, хорошие ноги. Психологически он хорош. При равной игре он выигрывал тогда, когда это было нужно.
У Рублёва были невынужденные ошибки. Андрей до Australian Open сыграл один матч, который проиграл. Если бы он разыгрался и провёл больше одного матча, мог бы почувствовать уверенность. Если бы Рублёву достался такой игрок, как Медведеву, Андрей выиграл бы в трёх сетах. Мало того, что надо быть хорошо готовым к сезону, нужно ещё почувствовать уверенность. Если Фонсека к концу года не будет в топ-20 мира, я буду удивлён», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 14 января 2025
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