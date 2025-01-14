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Чесноков — о Фонсеке: звезда родилась! Удивлюсь, если к концу года он не будет в топ-20

Чесноков — о Фонсеке: звезда родилась! Удивлюсь, если к концу года он не будет в топ-20
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высоко оценил уровень игры 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки, который обыграл россиянина Андрея Рублёва в первом круге Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Звезда появилась! Я увидел, как играет Фонсека, в начале 2024 года. В 17 лет у него уже пошли результаты. За год он окреп, заматерел. Сейчас у него есть всё: подача, мощнейшая игра с отскока, хорошие ноги. Психологически он хорош. При равной игре он выигрывал тогда, когда это было нужно.

У Рублёва были невынужденные ошибки. Андрей до Australian Open сыграл один матч, который проиграл. Если бы он разыгрался и провёл больше одного матча, мог бы почувствовать уверенность. Если бы Рублёву достался такой игрок, как Медведеву, Андрей выиграл бы в трёх сетах. Мало того, что надо быть хорошо готовым к сезону, нужно ещё почувствовать уверенность. Если Фонсека к концу года не будет в топ-20 мира, я буду удивлён», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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