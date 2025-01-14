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Анна Калинская раскрыла причину снятия с Australian Open — 2025

Анна Калинская раскрыла причину снятия с Australian Open — 2025
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16-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сообщила, что была вынуждена сняться с Australian Open — 2025 из-за вируса. Она должна была играть со 101-й ракеткой рейтинга австралийкой Кимберли Биррелл сегодня, 14 января.

«Очень грустно и обидно сниматься с Australian Open сегодня. Я очень ждала этого турнира, но подхватила какой-то вирус. Здоровье на первом месте», — написала Калинская на личной странице в социальных сетях.

В 2024 году Анна Калинская играла в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, где проиграла будущей финалистке, китаянке Чжэн Циньвэнь. В рейтинге россиянка опустится как минимум на 18-ю позицию, так как потеряет 430 очков.

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