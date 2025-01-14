Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты третьего игрового дня
В ночь с 13 на 14 января в Мельбурне прошёл третий игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей у мужчин.
Теннис. Australian Open — 2025, первый круг, мужчины. Результаты 13 января (частично):
- Маттео Берреттини (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 6:3.
- Адриан Маннарино (Франция) — Карен Хачанов (Россия) — 6:7 (5:7), 3:6, 3:6.
- Чжан Чжичжэнь (Китай) — Хольгер Руне (Дания) — 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 4:6.
- Тейлор Фриц (США) — Джейсон Бруксби (США) — 6:2, 6:0, 6:3.
- Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:6 (6:1), 6:3, 6:2.
- Гаэль Монфис (Франция) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 7:6 (9:7), 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4.
- Хуберт Хуркач (Польша) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 7:5, 6:4, 6:4.
- Касидит Самрей (Таиланд) — Даниил Медведев (Россия) — 2:6, 6:4, 6:3, 1:6, 2:6.
- Маттео Арнальди (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.
- Бен Шелтон (США) — Брендон Накашима (США) — 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.
- Роберто Баутиста Агут (Испания) — Денис Шаповалов (Канада) — 1:6, 6:3, 4:6, 4:6, 6:7 (8:10).
- Алексей Попырин (Австралия) — Корентен Муте (Франция) — 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.
- Жоао Фонсека (Бразилия) — Андрей Рублёв (Россия) - 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).
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