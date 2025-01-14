Петрова: Фонсека превзошёл самого себя и не дал Рублёву возможностей вернуться в матч

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде Надежда Петрова высказалась об итогах матча первого круга AO — 2025 между Андреем Рублёвым и Жоао Фонсекой. Бразилец обыграл россиянина со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).
«Вылет Рублёва с Australian Open стал неожиданным. Фонсека — талантливый и очень молодой теннисист, который выиграл Next Gen. Думаю, Андрей знал, что будет непросто и надо играть в свой лучший теннис. Но бразилец превзошёл самого себя и не дал Рублёву возможностей вернуться в матч. Фонсека показал класс — уже в первом круге обыграл теннисиста из первой десятки. У него не дрогнули нервишки, он большой молодец. Но, к сожалению, мы теряем Андрея. Сейчас он будет падать в рейтинге, хотя в прошлом году на этом турнире он дошёл до 1/4 финала», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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В следующем раунде Фонсека сразится с итальянцем Лоренцо Сонего.
- 14 января 2025
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