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Петрова: Фонсека превзошёл самого себя и не дал Рублёву возможностей вернуться в матч

Петрова: Фонсека превзошёл самого себя и не дал Рублёву возможностей вернуться в матч
Надежда Петрова
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Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде Надежда Петрова высказалась об итогах матча первого круга AO — 2025 между Андреем Рублёвым и Жоао Фонсекой. Бразилец обыграл россиянина со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).

«Вылет Рублёва с Australian Open стал неожиданным. Фонсека — талантливый и очень молодой теннисист, который выиграл Next Gen. Думаю, Андрей знал, что будет непросто и надо играть в свой лучший теннис. Но бразилец превзошёл самого себя и не дал Рублёву возможностей вернуться в матч. Фонсека показал класс — уже в первом круге обыграл теннисиста из первой десятки. У него не дрогнули нервишки, он большой молодец. Но, к сожалению, мы теряем Андрея. Сейчас он будет падать в рейтинге, хотя в прошлом году на этом турнире он дошёл до 1/4 финала», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

В следующем раунде Фонсека сразится с итальянцем Лоренцо Сонего.

Календарь Australian Open - 2025 (м)
Турнирная сетка Australian Open - 2025 (м)
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