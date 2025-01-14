Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты третьего игрового дня

В ночь с 13 на 14 января в Мельбурне состоялся третий игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей у женщин.

Теннис. Australian Open — 2025, первый круг, женщины. Результаты 13 января (частично):