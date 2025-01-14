Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты третьего игрового дня
В ночь с 13 на 14 января в Мельбурне состоялся третий игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей у женщин.
Теннис. Australian Open — 2025, первый круг, женщины. Результаты 13 января (частично):
- Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:7 (4:7), 6:7 (2:7).
- Чжэн Сайсай (Китай) — Эрика Андреева (Россия) — 1:6, 6:7 (6:8).
- Виктория Томова (Болгария) — Дарья Касаткина (Россия) — 1:6, 3:6.
- Эмма Наварро (США) — Питон Стирнс (США) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5.
- Варвара Грачёва (Франция) — Кэти Макнелли (США) — 6:3, 6:4.
- Елена Рыбакина (Казахстан) — Эмерсон Джонс (Австралия) — 6:1, 6:1.
- Юлия Путинцева (Казахстан) — Элина Аванесян (Армения) — 4:6, 7:5, 6:2.
- Сыцзя Вэй (Китай) — Жасмин Паолини (Италия) — 0:6, 4:6.
- Ангелина Калинина (Украина) — Онс Жабер (Тунис) — 3:6, 3:6.
- Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Мария Саккари (Греция) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.
- Вероника Кудерметова (Россия) — Оливия Гадеки (Австралия) — 6:1, 6:1.
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