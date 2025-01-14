Фото: Рублёв улыбался во время рукопожатия у сетки после раннего вылета с Australian Open
Поделиться
В телетрансляцию попала неоднозначная реакция олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на ранний вылет с Открытого чемпионата Австралии – 2025.
В первом круге Australian Open – 2025 Рублёв (9) со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7) проиграл 112-й ракетке мира, победителю молодёжного Итогового турнира ATP – 2024 бразильцу Жоао Фонсеке (Q).
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 5
|
|6
|7 7
112
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
После рукопожатия и короткого разговора у сетки с Фонсекой Рублёв широко улыбался. Пользователи восприняли эту реакцию Рублёва неоднозначно: одни обвинили его в безразличии к результату, другие – нашли в этом глубокое разочарование, третьи и вовсе восприняли это как следствие нервов.
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Материалы по теме
Комментарии
- 14 января 2025
-
17:59
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:40
-
17:39
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:25
-
16:15
-
16:05
-
16:03
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:50
-
15:49
-
15:36
-
15:35
-
15:27
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:45
-
14:41
-
14:08
-
13:56
-
13:55
-
13:41
-
13:40