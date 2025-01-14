Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Рублёв улыбался во время рукопожатия у сетки после раннего вылета с Australian Open

Фото: Рублёв улыбался во время рукопожатия у сетки после раннего вылета с Australian Open
Комментарии

В телетрансляцию попала неоднозначная реакция олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на ранний вылет с Открытого чемпионата Австралии – 2025.

В первом круге Australian Open – 2025 Рублёв (9) со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7) проиграл 112-й ракетке мира, победителю молодёжного Итогового турнира ATP – 2024 бразильцу Жоао Фонсеке (Q).

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

После рукопожатия и короткого разговора у сетки с Фонсекой Рублёв широко улыбался. Пользователи восприняли эту реакцию Рублёва неоднозначно: одни обвинили его в безразличии к результату, другие – нашли в этом глубокое разочарование, третьи и вовсе восприняли это как следствие нервов.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Материалы по теме
Рублёв на АО сенсационно уступил 18-летнему таланту. Андрей рискует выпасть из топ-10
Рублёв на АО сенсационно уступил 18-летнему таланту. Андрей рискует выпасть из топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android