Фото: Рублёв улыбался во время рукопожатия у сетки после раннего вылета с Australian Open

В телетрансляцию попала неоднозначная реакция олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на ранний вылет с Открытого чемпионата Австралии – 2025.

В первом круге Australian Open – 2025 Рублёв (9) со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7) проиграл 112-й ракетке мира, победителю молодёжного Итогового турнира ATP – 2024 бразильцу Жоао Фонсеке (Q).

После рукопожатия и короткого разговора у сетки с Фонсекой Рублёв широко улыбался. Пользователи восприняли эту реакцию Рублёва неоднозначно: одни обвинили его в безразличии к результату, другие – нашли в этом глубокое разочарование, третьи и вовсе восприняли это как следствие нервов.

Фото: скриншот из трансляции