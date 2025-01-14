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Фонсека — о победе над Рублёвым: я был уверен в себе и знал, что могу победить

Фонсека — о победе над Рублёвым: я был уверен в себе и знал, что могу победить
Жоао Фонсека
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18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал победу над девятой ракеткой мира Андреем Рублёвым на AO-2025. Он выразил удовлетворение тем, что сумел навязать россиянину свой темп игры. После выхода во второй круг ТБШ Фонсека предварительно вошёл в топ-100 мирового рейтинга.

«Я наслаждался игрой. Я был уверен в себе и знал, что могу победить. Первый раз на турнире «Большого шлема», первый раз на этом корте, впервые в топ-100. Много впечатлений. Мне удалось не сдаваться, сохранять позитивный настрой и думать, что всё получится. Так и случилось. Во втором сете он проиграл, а в третьем стал лучше, но и я тоже. У меня хорошее психологическое и физическое состояние.

С самого начала матча я пытался сосредоточиться, навязать свой ритм. Знал, что у него агрессивная игра, как и у меня. Я старался хорошо подавать. Был в курсе, что в любой момент он может всё перевернуть. Очень доволен темпом игры, в котором играл сегодня. Надеюсь, что во втором круге буду действовать так же», — приводит слова Фонсеки Ge.

Бразилец обыграл россиянина в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Турнирная сетка Australian Open - 2025 (м)
Календарь Australian Open - 2025 (м)
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