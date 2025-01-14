Фонсека — о победе над Рублёвым: я был уверен в себе и знал, что могу победить

18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал победу над девятой ракеткой мира Андреем Рублёвым на AO-2025. Он выразил удовлетворение тем, что сумел навязать россиянину свой темп игры. После выхода во второй круг ТБШ Фонсека предварительно вошёл в топ-100 мирового рейтинга.

«Я наслаждался игрой. Я был уверен в себе и знал, что могу победить. Первый раз на турнире «Большого шлема», первый раз на этом корте, впервые в топ-100. Много впечатлений. Мне удалось не сдаваться, сохранять позитивный настрой и думать, что всё получится. Так и случилось. Во втором сете он проиграл, а в третьем стал лучше, но и я тоже. У меня хорошее психологическое и физическое состояние.

С самого начала матча я пытался сосредоточиться, навязать свой ритм. Знал, что у него агрессивная игра, как и у меня. Я старался хорошо подавать. Был в курсе, что в любой момент он может всё перевернуть. Очень доволен темпом игры, в котором играл сегодня. Надеюсь, что во втором круге буду действовать так же», — приводит слова Фонсеки Ge.

Бразилец обыграл россиянина в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).