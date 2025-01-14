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Видеообзор поражения Андрея Рублёва от Фонсеки в первом круге Australian Open — 2025

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв неудачно выступил в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии – 2025.

В первом круге Australian Open – 2025 Рублёв (9) со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7) проиграл 112-й ракетке мира, победителю молодёжного Итогового турнира ATP – 2024 бразильцу Жоао Фонсеке (Q).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного поединка.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport. Права на него принадлежат Tennis Australia.

Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время Рублёв выполнил 13 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Фонсеки 14 эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.