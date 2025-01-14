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18-летний бразилец, обыгравший Рублёва, рассказал, кто является его кумиром

18-летний бразилец, обыгравший Рублёва, рассказал, кто является его кумиром
Жоао Фонсека
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18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, кто является для него кумиром. Он назвал имена двух теннисистов — швейцарца Роджера Федерера и бразильца Густаво Куартена.

— Гуга [Густаво Куартен] — мой кумир не только как игрок, но и как человек.

— Твои любимые спортсмены в детстве сейчас? Есть ли теннисист, с игры которого ты брал пример?
— Моим кумиром всегда был Роджер. Я рос, наблюдая за ним. Думаю, что все хотели играть как он. Но я даже пробовал, когда был помоложе, одноручный бэкхенд. Это длилось где-то неделю, а потом у меня что-то случилось с локтём и я забыл. Снова играл с помощью двух рук (улыбается). Он вдохновляет меня. И, конечно, бразилец Гуга. Он такой милый человек. Эти двое — мои кумиры», — сказал Фонсека на пресс-конференции.

Напомним, Роджер Федерер является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», а Густаво Куартен трёхкратным чемпионом «Ролан Гаррос».

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