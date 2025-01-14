«Хочу делать так чаще». Даниил Медведев оценил свой старт на Australian Open — 2025

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свой старт на Australian Open – 2025.
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— На корте вы сказали, что вам как раз полезно было сыграть такой трудный матч, пятисетовик, чтобы разыграться на старте года.
— Это шутка была, так я бы больше был доволен тремя сетами. Но что есть, то есть. Ты играешь на «Шлеме», надо побеждать. Я уступал 1-2 по сетам, это нелегко. Я думал, что не хочу завтра садиться в самолёт. Старался изо всех сил держаться, чтобы выиграть. По ощущениям, я держал концентрацию весь матч, к сожалению, тема с ракеткой разойдётся по соцсетям, но в остальном я держался сильным весь матч, был сосредоточен. Даже в гейме сразу после этого инцидента у меня был брейк-пойнт, я мог отыграться в сете. Доволен тем, как сохранял выдержку и концентрацию. Я хочу чаще так делать в этом году, чем в прошлом. Так что это был хороший старт, — сказал Медведев на пресс-конференции.
- 14 января 2025
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