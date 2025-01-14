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Даниил Медведев назвал идеальное время начала своих матчей

Даниил Медведев назвал идеальное время начала своих матчей
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал наиболее комфортное для себя время начала матчей.

— Иногда вы играете рано утром, иногда днём, вечером. Какое время вам больше нравится?
— В шесть или семь. На некоторых турнирах ставят в шесть, на некоторых в семь вечера. Для меня это лучшее время, не слишком поздно заканчиваешь, ложишься спать где-то сразу после полуночи. И у тебя весь день свободен, можно спокойно проснуться, не торопиться. Потому что даже сегодня, матч был днём, не слишком рано, но всё равно – проснулся, размялся, поел. Я встал в 7:30, а люблю попозже. Но адаптируешься. В прошлом году я проиграл больше матчей, чем должен был, когда играл рано. Стараюсь адаптироваться к этому, чтобы быть лучше. Сегодня встал рано, выиграл матч, это хорошо.

— А если бы матч начинался в семь вечера, когда бы встали?
— В 9:30, лишние два часа поспать. Это всегда здорово, мы все же любим поспать. Кто-то больше, кто-то меньше, я люблю поспать, — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг Australian Open – 2025.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1 2
6 		4 3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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