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Жоао Фонсека ответил на вопрос, сколько будет стоить такой талант, как он

Жоао Фонсека ответил на вопрос, сколько будет стоить такой талант, как он
Жоао Фонсека
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18-летний бразилец Жоао Фонсека ответил на шуточный вопрос бывшей теннисистки Андреа Петкович о стоимости такого талантливого игрока, как он. Диалог состоялся после победы теннисиста на старте Australian Open — 2025, где ему удалось обыграть россиянина Андрея Рублёва со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).

— Если я поеду в Бразилию и захочу купить такой талант, как вы, то сколько денег мне понадобится?
— Это немного неправильно. Как говорит Роджер: одного таланта недостаточно. Поэтому я много тружусь. Я и моя команда знаем это, — сказал Фонсека в интервью после матча.

После победы над Рублёвым Фонсека вошёл в топ-100 онлайн-рейтинга ATP. Во втором круге АО-2025 он сразится с итальянцем Лоренцо Сонего.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 (м)
Календарь Аustralian Open - 2025 (м)
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