Жоао Фонсека ответил на вопрос, сколько будет стоить такой талант, как он

18-летний бразилец Жоао Фонсека ответил на шуточный вопрос бывшей теннисистки Андреа Петкович о стоимости такого талантливого игрока, как он. Диалог состоялся после победы теннисиста на старте Australian Open — 2025, где ему удалось обыграть россиянина Андрея Рублёва со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).

— Если я поеду в Бразилию и захочу купить такой талант, как вы, то сколько денег мне понадобится?

— Это немного неправильно. Как говорит Роджер: одного таланта недостаточно. Поэтому я много тружусь. Я и моя команда знаем это, — сказал Фонсека в интервью после матча.

После победы над Рублёвым Фонсека вошёл в топ-100 онлайн-рейтинга ATP. Во втором круге АО-2025 он сразится с итальянцем Лоренцо Сонего.