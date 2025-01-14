Даниил Медведев: сильно мотивирован взять титул на Australian Open

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился настроем на своё выступление на Australian Open – 2025.

Австралийский мэйджор – один из самых успешных ТБШ в карьере Медведева. Даниил трижды доходил до финала AO (2021, 2022, 2024 годы).

— Вы трижды здесь выходили в финал, это дополнительная мотивация, чтобы выступить лучше?

— 100%, большая мотивация. Наконец-то турнир, который мне нравится, на котором я могу хорошо играть. Я же здесь провёл одни из своих лучших матчей. Финалы, когда я проиграл Рафе (Надалю) и Яннику (Синнеру), я же в них показывал невероятный теннис. Такой, какой я не каждый раз показываю. Сильно мотивирован попробовать снова выйти в финал и постараться там выступить лучше. Если снова 2-0 буду вести, хорошо, значит, постараюсь закончить матч победой. Я сильно мотивирован взять титул, это точно, — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг AO-2025.