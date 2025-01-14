Australian Open — 2025, женщины, парный разряд: результаты первого игрового дня

В ночь с 13 на 14 января в Мельбурне состоялся первый игровой день в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Australian Open — 2025, первый круг, женщины, парный разряд. Результаты 13 января:

Анна Блинкова (Россия) /Фанг-Се Ву (Китайский Тайбэй) — Джодди Бёррэдж (Великобритания)/Клара Таусон (Дания) — 4:6, 6:4, 7:6 (10:8).

/Фанг-Се Ву (Китайский Тайбэй) — Джодди Бёррэдж (Великобритания)/Клара Таусон (Дания) — 4:6, 6:4, 7:6 (10:8). Ольга Данилович (Сербия)/ Анастасия Потапова (Россия) — Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Людмила Киченок (Украина) — 7:5, 4:6, 4:6.

— Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Людмила Киченок (Украина) — 7:5, 4:6, 4:6. Анджелика Морателли (Италия)/Катаржина Питер (Польша) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе — Россия) — 5:7, 1:6.

— 5:7, 1:6. Талия Гибсон/Майя Джойнт (обе — Австралия) — Лейла Фернандес (Канада)/Надежда Киченок (Украина) — 3:6, 3:6.

Отметим, что во втором круге турнира в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут сразиться с Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Для этого итальянкам нужно победить австралийский тандем Дарьи Сэвилл и Присциллы Хон.