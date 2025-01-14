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Пробьётся ли Мирра Андреева в третий круг Australian Open — 2025?

Пробьётся ли Мирра Андреева в третий круг Australian Open — 2025?
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Завтра, 15 января, 15-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с 63-й ракеткой мира японкой Моюкой Учижимой за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча пройдёт на Шоукорте №3 и начнётся приблизительно в 3:00 мск.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Моюка Учижима
63
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Пробьётся ли Мирра Андреева в третий круг Australian Open?»

Ранее, на старте турнира Мирра со счётом 6:3, 6:3 обыграла чешку Мари Боузкову.

Отметим, что на Australian Open – 2024 Андреева сенсационно дошла до четвертьфинала, где в двух сетах проиграла чешке Линде Носковой.

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