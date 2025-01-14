Пробьётся ли Мирра Андреева в третий круг Australian Open — 2025?
Поделиться
Завтра, 15 января, 15-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с 63-й ракеткой мира японкой Моюкой Учижимой за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча пройдёт на Шоукорте №3 и начнётся приблизительно в 3:00 мск.
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
63
Моюка Учижима
М. Учижима
Не начался
|1
|2
|3
|
|
15
Мирра Андреева
М. Андреева
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Пробьётся ли Мирра Андреева в третий круг Australian Open?»
Ранее, на старте турнира Мирра со счётом 6:3, 6:3 обыграла чешку Мари Боузкову.
Отметим, что на Australian Open – 2024 Андреева сенсационно дошла до четвертьфинала, где в двух сетах проиграла чешке Линде Носковой.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 января 2025
-
18:57
-
18:50
-
18:37
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:07
-
17:59
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:40
-
17:39
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:25
-
16:15
-
16:05
-
16:03
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:50
-
15:49
-
15:36
-
15:35
-
15:27
-
15:10
-
15:06
-
15:00