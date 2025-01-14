Медведев отреагировал на слова Циципаса о том, что его вымотала интенсивность ATP-тура

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал слова двукратного финалиста ТБШ грека Стефаноса Циципаса о том, что его вымотал образ жизни профессионального теннисиста. 26-летний Циципас сказал это после поражения в первом круге Australian Open – 2025 от американца Алекса Михельсена (5:7, 3:6, 6:2, 4:6).

— Стефанос Циципас после поражения говорил о том, как он изнурён туром, что такой образ жизни выжал из него все соки. У вас были такие ощущения когда-нибудь?

— Всегда. Когда тебе 21, такого нет. Ты путешествуешь, тебе всё нравится, «челленджеры», а если попадаешь в тур АТР, то там и жизнь лучше. А в какой-то момент не то что привыкаешь…

Если говорить про меня, то у меня семья появилась, тяжело от неё уезжать. И чем выше поднимаешься, чем выше ставки, ты и требуешь от себя большего. Стефанос выигрывал несколько «Мастерсов», два-три раза выходил в финалы «Шлемов». И когда проигрываешь в первом раунде, ты многого от себя требуешь, потому что у тебя большие ожидания от себя. Это тяжело, да. У меня такое было в конце прошлого года. Когда я был моложе, концовка сезона была для меня лучшим временем, мне было всё равно, начало это или конец года. А сейчас бывает, что начинаешь уставать от тура. Но надо с этим справляться. Но в начале года я чувствую свежесть, потому что в межсезонье отдыхаю. И мы многое скорректировали с командой, чтобы я чувствовал себя хорошо до самого конца сезона, — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг AO-2025.