Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев отреагировал на слова Циципаса о том, что его вымотала интенсивность ATP-тура

Медведев отреагировал на слова Циципаса о том, что его вымотала интенсивность ATP-тура
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал слова двукратного финалиста ТБШ грека Стефаноса Циципаса о том, что его вымотал образ жизни профессионального теннисиста. 26-летний Циципас сказал это после поражения в первом круге Australian Open – 2025 от американца Алекса Михельсена (5:7, 3:6, 6:2, 4:6).

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:15 МСК
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 4
7 		6 2 6
             
Алекс Михельсен
42
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Стефанос Циципас после поражения говорил о том, как он изнурён туром, что такой образ жизни выжал из него все соки. У вас были такие ощущения когда-нибудь?
— Всегда. Когда тебе 21, такого нет. Ты путешествуешь, тебе всё нравится, «челленджеры», а если попадаешь в тур АТР, то там и жизнь лучше. А в какой-то момент не то что привыкаешь…

Если говорить про меня, то у меня семья появилась, тяжело от неё уезжать. И чем выше поднимаешься, чем выше ставки, ты и требуешь от себя большего. Стефанос выигрывал несколько «Мастерсов», два-три раза выходил в финалы «Шлемов». И когда проигрываешь в первом раунде, ты многого от себя требуешь, потому что у тебя большие ожидания от себя. Это тяжело, да. У меня такое было в конце прошлого года. Когда я был моложе, концовка сезона была для меня лучшим временем, мне было всё равно, начало это или конец года. А сейчас бывает, что начинаешь уставать от тура. Но надо с этим справляться. Но в начале года я чувствую свежесть, потому что в межсезонье отдыхаю. И мы многое скорректировали с командой, чтобы я чувствовал себя хорошо до самого конца сезона, — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг AO-2025.

Материалы по теме
Медведева подвели жара и психология? Как Даниил спасся от провала на Australian Open
Видео
Медведева подвели жара и психология? Как Даниил спасся от провала на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android