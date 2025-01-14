Берреттини поделился ожиданиями от встречи с Руне во втором круге AO-2025
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Итальянский теннисист 34-я ракетка мира Маттео Берреттини поделился ожиданиями от матча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, где ему предстоит встретиться с датчанином Хольгером Руне.
«Я готов к игре с Руне. Мы никогда не играли друг с другом на турнирах «Большого шлема», но он отличный игрок. Будет очень непросто. Помню, оба раза, когда я играл с ним, я выигрывал первый сет, а потом проигрывал. Я играл хорошо, но он был немного лучше меня», — сказал Берреттини на пресс-конференции.
Встреча Руне и Берреттини пройдёт 16 января и начнётся не ранее 3:00 по московскому времени. Теннисисты встречались на турнирах категории АТР пять раз. Четыре матча из них оставались за датским спортсменом.
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 03:00 МСК
34
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Не начался
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13
Хольгер Руне
Х. Руне
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