Берреттини поделился ожиданиями от встречи с Руне во втором круге AO-2025

Итальянский теннисист 34-я ракетка мира Маттео Берреттини поделился ожиданиями от матча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, где ему предстоит встретиться с датчанином Хольгером Руне.

«Я готов к игре с Руне. Мы никогда не играли друг с другом на турнирах «Большого шлема», но он отличный игрок. Будет очень непросто. Помню, оба раза, когда я играл с ним, я выигрывал первый сет, а потом проигрывал. Я играл хорошо, но он был немного лучше меня», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

Встреча Руне и Берреттини пройдёт 16 января и начнётся не ранее 3:00 по московскому времени. Теннисисты встречались на турнирах категории АТР пять раз. Четыре матча из них оставались за датским спортсменом.