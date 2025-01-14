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Ольховский: здорово, что Фонсека так играет в 18 лет — за ним интересно понаблюдать

Ольховский: здорово, что Фонсека так играет в 18 лет — за ним интересно понаблюдать
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о перспективах 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки (Q) на Открытом чемпионате Австралии – 2025, где в первом круге он обыграл россиянина Андрея Рублёва (9).

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Фонсека играет уверенно. В матче с Рублёвым показывали статистку скорости ударов справа — у него чуть ли не лидирующие позиции. Он играет очень быстро и уверенно. Посмотрим, как он будет дальше выступать. Но на тай-брейке в третьем сете с Рублёвым у него не было той уверенности, которая иногда сквозила. Когда будет очень близкий матч, интересно посмотреть, как Фонсека сыграет. Всё-таки турнир «Большого шлема» — это две недели, матчи из пяти сетов. Нужно держать форму именно на протяжении двух недель. Повторюсь, интересно за ним понаблюдать, но здорово, что он показывает такую игру в 18 лет», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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