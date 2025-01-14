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«Это не очень хорошо для турнира». Беккер высказался о поступке Медведева на старте AO

«Это не очень хорошо для турнира». Беккер высказался о поступке Медведева на старте AO
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался об эмоциональном срыве чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге Australian Open – 2025.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1 2
6 		4 3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В третьем сете матча с представителем Таиланда Касидитом Самрейем (WC) Медведев (5) после проигранного розыгрыша – Даниил пытался сыграть у сетки, но неудачно – выместил свою злость на камере, прикреплённой к сетке. Медведев разбил её ракеткой, осколки пришлось убирать сотрудникам корта.

«Он только что стал отцом во второй раз, так что ему следует немного больше контролировать себя. Но именно таким мы его и знаем. Он вспыльчивый человек. Это очень интересно для нас, но не очень хорошо для турнира. Мне любопытно посмотреть, какой штраф ему придётся заплатить», — приводит слова Беккера Eurosport.

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