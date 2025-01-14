«Это не очень хорошо для турнира». Беккер высказался о поступке Медведева на старте AO

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался об эмоциональном срыве чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге Australian Open – 2025.

В третьем сете матча с представителем Таиланда Касидитом Самрейем (WC) Медведев (5) после проигранного розыгрыша – Даниил пытался сыграть у сетки, но неудачно – выместил свою злость на камере, прикреплённой к сетке. Медведев разбил её ракеткой, осколки пришлось убирать сотрудникам корта.

«Он только что стал отцом во второй раз, так что ему следует немного больше контролировать себя. Но именно таким мы его и знаем. Он вспыльчивый человек. Это очень интересно для нас, но не очень хорошо для турнира. Мне любопытно посмотреть, какой штраф ему придётся заплатить», — приводит слова Беккера Eurosport.