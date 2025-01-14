«Это не очень хорошо для турнира». Беккер высказался о поступке Медведева на старте AO

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался об эмоциональном срыве чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге Australian Open – 2025.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|1
|2
|
|4
|3
|6
|6
В третьем сете матча с представителем Таиланда Касидитом Самрейем (WC) Медведев (5) после проигранного розыгрыша – Даниил пытался сыграть у сетки, но неудачно – выместил свою злость на камере, прикреплённой к сетке. Медведев разбил её ракеткой, осколки пришлось убирать сотрудникам корта.
«Он только что стал отцом во второй раз, так что ему следует немного больше контролировать себя. Но именно таким мы его и знаем. Он вспыльчивый человек. Это очень интересно для нас, но не очень хорошо для турнира. Мне любопытно посмотреть, какой штраф ему придётся заплатить», — приводит слова Беккера Eurosport.
- 14 января 2025
-
19:35
-
19:15
-
18:57
-
18:50
-
18:37
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:07
-
17:59
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:40
-
17:39
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:25
-
16:15
-
16:05
-
16:03
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:50
-
15:49
-
15:36
-
15:35
-
15:27
-
15:10