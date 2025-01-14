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Самрей признался, что его шокировал срыв Медведева на сетку во время их матча на AO-2025

Самрей признался, что его шокировал срыв Медведева на сетку во время их матча на AO-2025
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418-я ракетка мира, 23-летний представитель Таиланда Касидит Самрей рассказал, как на него повлиял эмоциональный срыв его соперника – чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге Australian Open – 2025.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1 2
6 		4 3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В третьем сете матча Медведев (5) после проигранного розыгрыша – Даниил пытался сыграть у сетки, но неудачно – выместил свою злость на камере, прикреплённой к сетке. Медведев её разбил, осколки пришлось убирать сотрудникам корта.

«Честно говоря, я уже видел его таким раньше, не правда ли? Но всё равно был немного шокирован. После этого я потерял два очка. Потом попытался снова сосредоточиться на себе, и, да, именно поэтому я и вернулся в матч», — приводит слова Самрея Eurosport.

Победа в матче осталась за Медведевым со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

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