Самрей признался, что его шокировал срыв Медведева на сетку во время их матча на AO-2025

418-я ракетка мира, 23-летний представитель Таиланда Касидит Самрей рассказал, как на него повлиял эмоциональный срыв его соперника – чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге Australian Open – 2025.

В третьем сете матча Медведев (5) после проигранного розыгрыша – Даниил пытался сыграть у сетки, но неудачно – выместил свою злость на камере, прикреплённой к сетке. Медведев её разбил, осколки пришлось убирать сотрудникам корта.

«Честно говоря, я уже видел его таким раньше, не правда ли? Но всё равно был немного шокирован. После этого я потерял два очка. Потом попытался снова сосредоточиться на себе, и, да, именно поэтому я и вернулся в матч», — приводит слова Самрея Eurosport.

Победа в матче осталась за Медведевым со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.