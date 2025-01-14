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Маттео Берреттини прокомментировал первую за последние годы победу на Australian Open

Маттео Берреттини прокомментировал первую за последние годы победу на Australian Open
Маттео Берреттини
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Итальянский теннисист 34-я ракетка мира Маттео Берреттини высказался о первой за последние три года победе на Открытом чемпионате Австралии. В 2022 году он дошёл до полуфинала в Мельбурне, в 2023-м уступил в первом круге, а в прошлом году пропускал турнир.

«Я не знал, чего ожидать, ведь я давно здесь не выигрывал. Но смог найти в себе силы и доволен своим выступлением. Подача всегда была моим главным оружием, и в последнее время она хорошо действует. Она помогает мне получать кислород для возвращения, хотя я всё ещё и сталкиваюсь с брейковыми мячами. Важно не отвлекаться и понимать, что ты хорошо подаёшь», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

В матче первого круга итальянец был сильнее соперника из Великобритании Кэмерона Норри. Счёт — 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась почти три часа.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:10 МСК
Маттео Берреттини
34
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 6 6
7 7 		4 1 3
             
Кэмерон Норри
52
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Календарь Australian Open - 2025 (м)
Турнирная сетка Australian Open - 2025 (м)
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