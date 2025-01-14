Маттео Берреттини прокомментировал первую за последние годы победу на Australian Open

Итальянский теннисист 34-я ракетка мира Маттео Берреттини высказался о первой за последние три года победе на Открытом чемпионате Австралии. В 2022 году он дошёл до полуфинала в Мельбурне, в 2023-м уступил в первом круге, а в прошлом году пропускал турнир.

«Я не знал, чего ожидать, ведь я давно здесь не выигрывал. Но смог найти в себе силы и доволен своим выступлением. Подача всегда была моим главным оружием, и в последнее время она хорошо действует. Она помогает мне получать кислород для возвращения, хотя я всё ещё и сталкиваюсь с брейковыми мячами. Важно не отвлекаться и понимать, что ты хорошо подаёшь», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

В матче первого круга итальянец был сильнее соперника из Великобритании Кэмерона Норри. Счёт — 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась почти три часа.