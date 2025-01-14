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Фонсека стал лишь 2-м тинейджером в истории, обыгравшим игрока топ-10 в дебютном матче ТБШ

Фонсека стал лишь 2-м тинейджером в истории, обыгравшим игрока топ-10 в дебютном матче ТБШ
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Чемпион молодёжного Итогового турнира ATP – 2024, 112-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека благодаря победе в матче с девятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в первом круге Australian Open – 2025 повторил достижение Марио Анчича, сообщает Opta Ace.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Фонсека стал лишь вторым тинейджером с 1973 года (год создания рейтинга ATP), которому удалось победить соперника из топ-10 мирового рейтинга в дебютном для себя матче основной сетки турнира «Большого шлема».

Первым этого достиг хорватский теннисист Марио Анчич, который в первом круге Уимблдона-2002, пройдя квалификацию (как и Фонсека), обыграл швейцарца Роджера Федерера (7) в трёх сетах.

Уимблдон (м). 1-й круг
25 июня 2002, вторник. 19:00 МСК
Марио Анчич
Хорватия
Марио Анчич
М. Анчич
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 2 3
             
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
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