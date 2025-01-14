Фонсека стал лишь 2-м тинейджером в истории, обыгравшим игрока топ-10 в дебютном матче ТБШ
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Чемпион молодёжного Итогового турнира ATP – 2024, 112-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека благодаря победе в матче с девятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в первом круге Australian Open – 2025 повторил достижение Марио Анчича, сообщает Opta Ace.
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 5
|
|6
|7 7
112
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Фонсека стал лишь вторым тинейджером с 1973 года (год создания рейтинга ATP), которому удалось победить соперника из топ-10 мирового рейтинга в дебютном для себя матче основной сетки турнира «Большого шлема».
Первым этого достиг хорватский теннисист Марио Анчич, который в первом круге Уимблдона-2002, пройдя квалификацию (как и Фонсека), обыграл швейцарца Роджера Федерера (7) в трёх сетах.
Уимблдон (м). 1-й круг
25 июня 2002, вторник. 19:00 МСК
Марио Анчич
М. Анчич
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
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|6 2
|3
Роджер Федерер
Р. Федерер
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