Фонсека стал лишь 2-м тинейджером в истории, обыгравшим игрока топ-10 в дебютном матче ТБШ

Чемпион молодёжного Итогового турнира ATP – 2024, 112-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека благодаря победе в матче с девятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в первом круге Australian Open – 2025 повторил достижение Марио Анчича, сообщает Opta Ace.

Фонсека стал лишь вторым тинейджером с 1973 года (год создания рейтинга ATP), которому удалось победить соперника из топ-10 мирового рейтинга в дебютном для себя матче основной сетки турнира «Большого шлема».

Первым этого достиг хорватский теннисист Марио Анчич, который в первом круге Уимблдона-2002, пройдя квалификацию (как и Фонсека), обыграл швейцарца Роджера Федерера (7) в трёх сетах.