«Я влюбилась». Лапко восхитилась игрой Фонсеки в матче с Рублёвым на Australian Open

Чемпионка юниорского Australian Open – 2016, белорусская теннисистка Вера Лапко высоко оценила уровень игры чемпиона молодёжного Итогового турнира ATP – 2024, 112-й ракетки мира 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки в матче с россиянином Андреем Рублёвым в первом круге AO-2025. Фонсека (Q) обыграл Рублёва (9) со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).

«Конечно, этот результат сенсационный, но, наверное, не самый неожиданный. Фонсека уже заявил о себе в конце прошлого года. Все эксперты говорили, что Андрею будет сложно в матче с Жоао. Не было рассуждений аналитиков о том, что у Рублёва будет преимущество в этой игре, что он находится в хорошей форме и тому подобное. Предполагалось, что у Андрея будут проблемы. Наверное, неожиданно в данном случае то, что он потерпел поражение в трёх сетах. Фонсека вообще не дал Рублёву продохнуть, он его прямо вынес, вынес человека, находящегося в топ-10 рейтинга ATP. И здесь неважно, в какой форме сейчас находится россиянин, неважно, как он провёл предыдущие турниры. Тут важен момент, как Фонсека добился победы.

За счёт чего он смог её одержать? Первое слово, которое сразу же всплывает в моей голове, — это смелость. Это нереальная смелость на важных мячах. Больше всего именно это поразило меня в игре Жоао, ведь я давно такого не видела в теннисе. Самое ключевое, что отличает топ-теннисиста калибра Федерера, Джоковича, Надаля, Вавринки от обычного теннисиста, — это именно такая игра, которую сегодня показывал Фонсека. Это та самая смелость и бесстрашие на важных мячах.

За счёт чего Фонсека проявлял эту смелость? Он играет очень разнообразно. Он умеет защищаться, где-то сбивать ритм резаными или отыгрывать кручёным топ-спином в подходящий момент. У Жоао достаточно вариативная подача: она и острая, и выбивающая косая, и с сильным вращением. На задней линии бразилец играет в открытую атаку. Он прямо лезет в корт. В игру Фонсеки сегодня я влюбилась. Если у него есть лёгкий мяч, он не стоит и не думает три часа, а сразу же пробивает и идёт на сетку. Жоао играет в умную атаку. Это очень круто! Исходя из того, что мы увидели в сегодняшнем поединке, кажется, что ролевая модель Фонсеки — это Роджер Федерер.

Швейцарец всегда играл в умный теннис. Безусловно, Жоао сегодня допустил немалое количество анфорсов. Однако это такие невынужденные ошибки, когда мяч после удара Фонсеки в розыгрыше, состоящем из пяти-шести мячей, попадал в аут. Это происходило в ситуациях, когда южноамериканец рисковал, поэтому возникали небольшие срывы. Но эти ошибки являются правильными. Действия, которые он совершал, делая ошибку, были правильными. В них есть логика и смысл.

Помимо 32 невынужденных ошибок, Жоао сделал 51 виннер, то есть количество активно выигранных мячей почти в два раза больше анфорсов. Таким образом, Фонсека перебил большое число невынужденных виннерами. Я думаю, что Жоао будет работать со своей командой над тем, чтобы сократить количество анфорсов. Не вижу в этом сейчас ключевой проблемы. Невынужденные ошибки уйдут со временем. Сейчас Фонсеке только 18 лет, он только начинает свой путь во взрослом теннисе. Я в восторге от Жоао!» — приводит слова Лапко Metaratings.by.