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«Ещё увидим, из чего он сделан». Виландер призвал спокойнее относиться к победе Фонсеки

«Ещё увидим, из чего он сделан». Виландер призвал спокойнее относиться к победе Фонсеки
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о перспективах 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки (Q) на Открытом чемпионате Австралии – 2025, где в первом круге он обыграл россиянина Андрея Рублёва (9).

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Это безумие (о выступлении Фонсеки на AO), но именно в такие моменты большинство людей и ошибаются. На 18-летнего парня не оказывалось никакого давления, когда он выходит играть против Андрея Рублёва. В этот момент у него нет никаких плохих воспоминаний в профессиональном теннисе, тем более когда у тебя такая мощная игра и ты можешь так сильно бить по мячу. Но теперь давление будет нарастать, и мы увидим, из чего он сделан.

Я по-прежнему верю, что он станет великим игроком, но трудно судить об этом только потому, что он сыграл один хороший матч против игрока топ-10 без какого-либо давления. Будет интересно посмотреть, что произойдёт в его поединке с Лоренцо Сонего», — приводит слова Виландера Eurosport.

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