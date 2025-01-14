Тренер Синнера рассказал, есть ли у его подопечного недостатки

Тренер Симоне Ваньоцци рассказал, есть ли у его подопечного первой ракетки мира Янника Синнера недостатки. Он также подчеркнул работоспособность итальянца.

«Синнер не из тех, кто почивает на лаврах. Я считаю Янника исключительным трудягой. Он не жалуется, учится всему, как губка. Есть ли у него недостатки? Конечно, есть, а у кого их нет? В долгосрочной перспективе отношения между тренером и игроком становятся похожими на отношения между мужем и женой. Есть вещи, которые меня в нём раздражают и наоборот. В Шанхае мы немного повздорили на поле. Но это бывает весьма редко, потому что он вежливый человек», — приводит слова Ваньоцци We love tennis.

Отметим, что 16 января Синнер во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 сыграет с австралийцем 173-й ракеткой мира Тристаном Скулкейтом.