Вера Лапко: никто не знает, что нужно сделать Рублёву, чтобы вернуться в нужный ритм

Белорусская теннисистка Вера Лапко рассказала, что сейчас нужно сделать россиянину Андрею Рублёву после неудачи на старте Открытого чемпионата Австралии — 2025. Девятую ракетку мира обыграл бразилец Жоао Фонсека со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).

«Что необходимо предпринять Рублёву, чтобы вернуться в нужный игровой ритм? Никто этого не знает, потому что всё-таки каждый человек — это огромная вселенная. Мы точно не можем знать, что происходит в жизни у Андрея сейчас. В последнее время он даёт интервью, в которых говорит о том, что начал заниматься с психологами. Мы видим на корте, что россиянин действительно стал спокойнее. Лишь в конце поединка с Фонсекой он стал немного психовать.

Наверное, продолжать играть так, как играл Рублёв раньше, уже не имело смысла. Я говорю сейчас о психологической составляющей. Это могло плохо кончиться. Андрей постоянно психовал, нервничал… То, что он переживал, было невозможно. Сейчас, когда ты меняешь подход, конечно, спад закономерен, так как это трудно. Это занимает время. Естественно, когда ты прорабатываешь свои психологические проблемы, это трудно.

Не думаю, что сейчас у Рублёва игровая составляющая идёт на первом плане. Считаю, что центральное место в теннисе россиянина в данный момент занимает его психологическое здоровье. Он больше занимается тем, чтобы привести себя в спокойствие, нежели думает, какую строчку будет занимать по итогам турнира. Вопрос состоит в том, что нужно больше самому Андрею. Конечно, может быть, болельщикам хочется другого, но нужно понимать, что теннис — это не командный вид спорта, а индивидуальный. В том же футболе, если у игрока есть проблемы, можно произвести замену или купить на его место другого спортсмена. Команда по-прежнему будет продолжать показывать результаты. Желаю россиянину, чтобы у него всё было в порядке. Желаю Рублёву психологического здоровья», — сказала Лапко в интервью Metaratings.by.