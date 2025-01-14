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Эмма Радукану заявила, что ей не нравится распорядок дня на Australian Open — 2025

Эмма Радукану заявила, что ей не нравится распорядок дня на Australian Open — 2025
Эмма Радукану
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61-я ракетка мира из Великобритании Эмма Радукану рассказала, что ей не нравится раннее расписание, по которому приходится жить в Мельбурне во время Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Мне это не нравится, особенно потому, что приходится вставать очень рано. Мне трудно есть, как только я открываю глаза. На самом деле утром я была довольно лёгкой. Перед тренировкой съела несколько ягод и выпила кофе, а после тост с мёдом и бананом. Чистая углеводная нагрузка. Я не смогла бы переварить немного риса и лосося. Но после тренировки я обязательно съем лосось», — сказала Радукану на пресс-конференции.

Ранее россиянка Екатерина Александрова проиграла Радукану в матче первого круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).

Календарь Australian Open - 2025 (ж)
Турнирная сетка Australian Open - 2025 (ж)
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