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Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание четвёртого игрового дня

Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание четвёртого игрового дня
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В ночь с 14 на 15 января состоится четвёртый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у мужчин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Расписание на 15 января (время — московское):

3:00 Райлли Опелка (США) – Томаш Махач (Чехия, 26);
3:00. Денис Шаповалов (Канада) – Лоренцо Музетти (Италия, 16);
5:00. Йосихито Нисиока (Япония) – Карлос Алькарас (Испания, 3);
6:00. Александар Вукич (Австралия) – Себастьян Корда (США, 22);
6:00. Новак Джокович (Сербия, 7) – Жайме Фария (Португалия, Q);
6:30. Кей Нисикори (Япония) – Томми Пол (США, 12);
8:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29);
11:00. Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Якуб Меншик (Чехия);
11:00. Джек Дрейпер (Великобритания, 15) – Танаси Коккинакис (Австралия);
12:30. Педро Мартинес-Портеро (Испания) – Александр Зверев (Германия, 2).

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