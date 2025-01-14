Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание четвёртого игрового дня

В ночь с 14 на 15 января состоится четвёртый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у мужчин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Расписание на 15 января (время — московское):

3:00 Райлли Опелка (США) – Томаш Махач (Чехия, 26);

3:00. Денис Шаповалов (Канада) – Лоренцо Музетти (Италия, 16);

5:00. Йосихито Нисиока (Япония) – Карлос Алькарас (Испания, 3);

6:00. Александар Вукич (Австралия) – Себастьян Корда (США, 22);

6:00. Новак Джокович (Сербия, 7) – Жайме Фария (Португалия, Q);

6:30. Кей Нисикори (Япония) – Томми Пол (США, 12);

8:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29);

11:00. Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Якуб Меншик (Чехия);

11:00. Джек Дрейпер (Великобритания, 15) – Танаси Коккинакис (Австралия);

12:30. Педро Мартинес-Портеро (Испания) – Александр Зверев (Германия, 2).