Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание четвёртого игрового дня

В ночь с 14 на 15 января состоится четвёртый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Расписание на 15 января (время — московское):

3:00. Людмила Самсонова (Россия, 25) – Ольга Данилович (Сербия);

3:00. Моюка Учижима (Япония) – Мирра Андреева (Россия, 14);

3:00. Магдалена Френх (Польша, 23) – Анна Блинкова (Россия);

3:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Джессика Бузас Манейро (Испания);

3:30. Элисе Мертенс (Бельгия) – Джессика Пегула (США, 7);

4:30. Кристина Букша (Испания) – Лейла Фернандес (Канада, 30);

4:30. Каролина Мухова (Чехия, 20) – Наоми Осака (Япония);

5:00. Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) – Анастасия Потапова (Россия);

9:00. Диана Шнайдер (Россия, 12) – Айла Томлянович (Австралия, WC);

11:00. Кори Гауфф (США, 3) – Джоди Бёррэдж (Великобритания);

12:30. Паула Бадоса (Испания, 11) – Талия Гибсон (Австралия, WC).