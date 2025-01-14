Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание четвёртого игрового дня

В ночь с 14 на 15 января состоится четвёртый игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.
Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Расписание на 15 января (время — московское):
3:00. Людмила Самсонова (Россия, 25) – Ольга Данилович (Сербия);
3:00. Моюка Учижима (Япония) – Мирра Андреева (Россия, 14);
3:00. Магдалена Френх (Польша, 23) – Анна Блинкова (Россия);
3:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Джессика Бузас Манейро (Испания);
3:30. Элисе Мертенс (Бельгия) – Джессика Пегула (США, 7);
4:30. Кристина Букша (Испания) – Лейла Фернандес (Канада, 30);
4:30. Каролина Мухова (Чехия, 20) – Наоми Осака (Япония);
5:00. Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) – Анастасия Потапова (Россия);
9:00. Диана Шнайдер (Россия, 12) – Айла Томлянович (Австралия, WC);
11:00. Кори Гауфф (США, 3) – Джоди Бёррэдж (Великобритания);
12:30. Паула Бадоса (Испания, 11) – Талия Гибсон (Австралия, WC).