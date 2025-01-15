Нисиока — Алькарас: во сколько начало, где смотреть матч второго круга AO-2025

В среду, 15 января, в Мельбурне состоится матч второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между японским теннисистом 65-й ракеткой мира Йосихитой Нисиокой и четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча пройдёт на Маргарет Корт Арене и начнётся на ранее 5:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

На турнирах категории АТР соперники провели между собой только одну встречу. Алькарас оказался сильнее Нисиоки в 2022 году во втором круге хардового «Мастерса» в Париже.