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Нисиока — Алькарас: во сколько начало, где смотреть матч второго круга AO-2025

Нисиока — Алькарас: во сколько начало, где смотреть матч второго круга AO-2025
Карлос Алькарас
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В среду, 15 января, в Мельбурне состоится матч второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между японским теннисистом 65-й ракеткой мира Йосихитой Нисиокой и четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча пройдёт на Маргарет Корт Арене и начнётся на ранее 5:00 мск.

Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 05:00 МСК
Йосихито Нисиока
65
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

На турнирах категории АТР соперники провели между собой только одну встречу. Алькарас оказался сильнее Нисиоки в 2022 году во втором круге хардового «Мастерса» в Париже.

Календарь Australian Open - 2025 (м)
Турнирная сетка Australian Open - 2025 (м)
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