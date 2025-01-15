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Новак Джокович — Жайме Фария: во сколько начало, где смотреть матч 2-го круга AO-2025

Новак Джокович — Жайме Фария: во сколько начало, где смотреть матч 2-го круга AO-2025
Новак Джокович
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В среду, 15 января, в Мельбурне состоится матч второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и его соперником из Португалии 125-м номером рейтинга АТР Жайме Фарией. Встреча пройдёт на Род Лэйвер Арене и начнётся на ранее 6:00 мск.

Australian Open (м). 2-й круг
15 января 2025, среда. 06:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Жайме Фария
125
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

До этого момента теннисисты не проводили очные встречи на турнирах под эгидой АТР. Отметим, что в случае победы над Фарией Джокович в третьем круге может сыграть с сильнейшим в противостоянии чеха Томаша Махача и американца Райлли Опелки.

Календарь Australian Open - 2025 (м)
Турнирная сетка Australian Open - 2025 (м)
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