Новак Джокович — Жайме Фария: во сколько начало, где смотреть матч 2-го круга AO-2025

В среду, 15 января, в Мельбурне состоится матч второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и его соперником из Португалии 125-м номером рейтинга АТР Жайме Фарией. Встреча пройдёт на Род Лэйвер Арене и начнётся на ранее 6:00 мск.

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До этого момента теннисисты не проводили очные встречи на турнирах под эгидой АТР. Отметим, что в случае победы над Фарией Джокович в третьем круге может сыграть с сильнейшим в противостоянии чеха Томаша Махача и американца Райлли Опелки.