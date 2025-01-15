Мартинес-Портеро — Зверев: во сколько начало, где смотреть матч 2-го круга AO-2025

В среду, 15 января, в Мельбурне состоится матч второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между испанским теннисистом 44-й ракеткой мира Педро Мартинесом-Портеро и вторым номером мирового рейтинга немецким спортсменом Александром Зверевым. Встреча пройдёт на Род Лэйвер Арене и начнётся на ранее 12:30 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Спортсмены встречались на турнирах под эгидой АТР лишь один раз. Это случилось в прошлом сезоне на турнире АТР-500 в Гамбурге (Германия). Тогда в полуфинале сильнее оказался Зверев со счётом 6:2, 6:4.