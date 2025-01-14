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Карен Хачанов прокомментировал победу над Маннарино на старте Australian Open — 2025

Карен Хачанов прокомментировал победу над Маннарино на старте Australian Open — 2025
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над французом Адрианом Маннарино (7:6 (7:5), 6:3, 6:3) в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:10 МСК
Адриан Маннарино
75
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		3 3
7 7 		6 6
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Начал прямо как-то нервозно. Я бы сказал, что у него ритм игры такой, неприятный, к которому надо адаптироваться, плюс я не шибко уверенно и хорошо начал. Мне кажется, чуть суетился, торопился, пытался активно играть, но при этом атаковал не с тех ударов, из-за этого было много невынужденных ошибок. И подача в начале не особенно выручала.

Хорошо, что я остался в игре, что меня это не выбило из колеи, я отборолся, тяжёлый был сет, далеко не лучшая игра, но при этом я забрал его.

А со второго сета, как повёл, я уже чувствовал, что он начал отпускать, я начал чувствовать ритм, начал чувствовать скорость. Об этом даже статистика говорит. В первом сете у меня было много невынужденных ошибок, а за оставшиеся два я допустил их в два раза меньше», — сказал Хачанов телеграм-каналу «Гейм Сет Макс Теннис».

Следующим соперником Хачанова на AO-2025 станет канадец Габриэль Диалло (86-я ракетка мира).

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