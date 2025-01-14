Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — о старте на AO-2025: я сыграл не ужасно, буду набирать форму в следующих кругах

Медведев — о старте на AO-2025: я сыграл не ужасно, буду набирать форму в следующих кругах
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о победе над представителем Таиланда Касидитом Самрейем в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2025 после анализа матча с командой.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1 2
6 		4 3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Тяжёлый матч. Обсудили немного его с командой, в принципе, все согласны, что во втором сете тактически можно было чуть-чуть по-другому сыграть – пораньше отойти назад на приёме и потом уже заново войти. Потому что когда я отошёл, уже не думал заново входить, это начало работать.

Во втором и третьем сетах чувак играл очень круто – подавал, принимал, забивал. Я, как считаю, играл не ужасно, но каждый круг – это шанс играть лучше и лучше, буду стараться это делать, в принципе, в четвёртом и пятом сетах этого матча тоже уже мой теннис был лучше. Поэтому буду стараться в следующих кругах набирать форму», — сказал Медведев телеграм-каналу «Гейм Сет Макс Теннис».

Материалы по теме
«Камера, которую я сломал, была очень крепкой. Удивлён!» Медведев — о срыве на старте АО
«Камера, которую я сломал, была очень крепкой. Удивлён!» Медведев — о срыве на старте АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android