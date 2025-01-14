Медведев — о старте на AO-2025: я сыграл не ужасно, буду набирать форму в следующих кругах

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о победе над представителем Таиланда Касидитом Самрейем в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2025 после анализа матча с командой.
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«Тяжёлый матч. Обсудили немного его с командой, в принципе, все согласны, что во втором сете тактически можно было чуть-чуть по-другому сыграть – пораньше отойти назад на приёме и потом уже заново войти. Потому что когда я отошёл, уже не думал заново входить, это начало работать.
Во втором и третьем сетах чувак играл очень круто – подавал, принимал, забивал. Я, как считаю, играл не ужасно, но каждый круг – это шанс играть лучше и лучше, буду стараться это делать, в принципе, в четвёртом и пятом сетах этого матча тоже уже мой теннис был лучше. Поэтому буду стараться в следующих кругах набирать форму», — сказал Медведев телеграм-каналу «Гейм Сет Макс Теннис».
- 14 января 2025
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