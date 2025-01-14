Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас объяснил, почему ставит бутылки у корта в стиле Рафаэля Надаля

Карлос Алькарас объяснил, почему ставит бутылки у корта в стиле Рафаэля Надаля
Карлос Алькарас
Комментарии

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас раскрыл, почему ставит бутылки у своего места отдыха всегда в одинаковом положении. Подобный факт многие заметили после матча первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2025. Также делал и его соотечественник Рафаэль Надаль.

Фото: кадр из трансляции

«Это не привычка. Я разворачиваю их из-за спонсорской составляющей. Но мне нравится прикладывать усилия, чтобы они ровно стояли. Не так сильно, как Рафа, которому нужно было, чтобы они были в идеальном положении. Если раньше меня называли «мини-Рафой», то сейчас не могу так сказать», — приводит слова Алькараса AS.

Во втором круге АО-2025 Алькарас сразится с японцем Йосихитой Нисиокой. Встреча начнётся 15 января не ранее 5:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Карлос Алькарас прокомментировал победу над Александром Шевченко в первом круге АО-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android