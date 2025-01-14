Турсунов — о старте Медведева на AO-2025: Даня, конечно, тролль высочайшего уровня

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал победу чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге Australian Open — 2025.

Россиянин не без труда одолел 418-го номера рейтинга Касидита Самрея из Таиланда со счётом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

«Даня Медведев, конечно, тролль высочайшего уровня, особенно на корте. Но было ощущение, что сегодня он был порядком напуган. В первую очередь, наверное, игрой относительно безызвестного Касидита Самрея. Конечно, на мой взгляд, Самрей играл выше головы относительно своего рейтинга, но понятно, что рейтингу свойственно меняться относительно результатов, поэтому если он будет продолжать так играть, то будет стоять гораздо выше в скором времени.

Играл он очень хорошо, плотно, но настолько беспардонно и дерзко укорачивал против Дани, что было ощущение, что он поставил Даню в какой-то тупик. Давно не видел, чтобы Даня был настолько потерян против соперников, особенно такого низкого уровня относительно своего рейтинга. Так что это тревожный звоночек. Но нельзя не учитывать очень хорошую игру от Касидита.

Понятно, что первый матч, у меня есть всё-таки надежда и вера, что Даня сможет реабилитироваться и поднять уровень. Он всё-таки игрок настроения, и иногда бывает, что может побаловаться с соперником, но в целом он способен поднимать игру от матча к матчу и выводить её на новый уровень. Будем надеяться, что это и произойдёт», — сказал Турсунов телеграм-каналу BB Tennis.