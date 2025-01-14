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Энди Роддик назвал имя теннисиста, который должен выиграть Australian Open — 2025

Энди Роддик назвал имя теннисиста, который должен выиграть Australian Open — 2025
Энди Роддик
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Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик назвал имя теннисиста, который выиграет Открытый чемпионат Австралии в 2025 году. Им стал итальянец Янник Синнер.

«Янник Синнер — фаворит в мужском турнире, и я думаю, что он победит. Я считаю его лучшим теннисистом на харде в мире. Он отобрал титул у Новака Джоковича, который принадлежал ему более 10 лет. Он — тот, кто должен победить в Австралии, и я бы точно не стал ставить против него.

Карлос Алькарас — ближайший соперник. Но все знают, что ему нужно быть более последовательным», — приводит слова Роддика We love tennis.

Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Календарь Australian Open - 2025 (м)
Турнирная сетка Australian Open - 2025 (м)
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