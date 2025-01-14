«Меня повеселило». Джокович отреагировал на теорию фанатов вокруг его рюкзака с Пикачу

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на тот факт, что любители тенниса выстроили теорию вокруг рюкзака с Пикачу, с которым он был замечен в аэропорту Брисбена. Как оказалось, это была вещь сына Новака Стефана.

Однако фанаты решили, что Пикачу символизирует намерение Джокович завоевать 25-й «Шлем» в карьере. Дело в том, что Пикачу идёт 25-м в классификации покемонов. Пользователи в социальных сетях основываются также на ситуации с Джоковичем в 2023 году. Тогда Новак 22 раза приложил указательный палец к голове после победы в финале турнира в Аделаиде, а потом выиграл 22-й ТБШ. Фанаты приняли это за знак.

«Это интересно и забавно, меня это очень повеселило. По правде говоря, это получилось неспециально. Разве что по воле бога, как с 22 в Аделаиде… Тогда я тоже не делал этого специально, по крайней мере, не на сознательном уровне, возможно, как-то подсознательно. Какими бы ни были знаки, я надеюсь, что это [25-й «Шлем»] случится», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.