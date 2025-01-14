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Джокович забавно отреагировал на то, что Маррей назвал Алькараса своим любимым атлетом

Джокович забавно отреагировал на то, что Маррей назвал Алькараса своим любимым атлетом
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в рамках интервью Eurosport принял участие в небольшом челлендже на знание своего новоиспечённого тренера британца Энди Маррея (трёхкратный чемпион мэйджоров, двукратный олимпийский чемпион).

В частности, Джокович забавно отреагировал, узнав, что на Олимпиаде-2024 Маррей назвал испанца Карлоса Алькараса своим любимым спортсменом.

«Алькарас его любимый спортсмен? Энди, нам придётся поговорить после этого интервью… Я понимаю, что это было до того, как он согласился работать со мной. Но я должен задать ему пару вопросов», — с улыбкой сказал Джокович.

Интересно, что в рамках челленджа Джокович не смог назвать ни одного имени детей Маррея (у него их четверо), зато угадал количество финалов ТБШ, в которых играл Энди.

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