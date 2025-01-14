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Ник Кирьос: я важен для тенниса, потому что отличаюсь от остальных игроков

Ник Кирьос: я важен для тенниса, потому что отличаюсь от остальных игроков
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос порассуждал о своём значении для мирового тенниса.

«Я важен для тенниса, потому что отличаюсь от остальных игроков. Моя игра уникальна, у меня нет тренера, и я нравлюсь болельщикам. Всегда, когда я играл, трибуны были заполнены.

Я даю другой взгляд на то, что такое теннис. Раньше теннис был видом спорта, где все всегда следовали правилам, без проявления своей индивидуальности. Это полностью изменило его.

Все потеряли в меня веру… кроме меня самого. Я всегда верю в себя. Я парень из Канберры, который дошёл до финала Уимблдона и который всегда думает, что может победить кого угодно. Это тот менталитет, который должен быть у вас. Все спортсмены считают себя лучшими в своём деле. Это не то, чему можно научиться, независимо от того, есть у вас вера в себя или нет.

Когда я играл с Надалем, Джоковичем и Федерером, если бы я вышел на корт, реально оценивая свои шансы, я бы, возможно, не победил их. Ты не можешь быть реалистом. Ты должен сказать себе: «Я лучший в мире». Это реалистично? Нет, но это то, о чём я думаю, когда выхожу на корт», — приводит слова Кирьоса L'Equipe.

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